Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

В операции задействовали силы подразделения группировок войск «Восток» и «Юг».

Как российские военные освободили Приволье в ДНР и Прилуки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток», продвигаясь вглубь оборонительных рубежей противника, освободили Прилуки на запорожском направлении. В свою очередь, Приволье в ДНР перешло под контроль подразделений «Южной» группировки войск.

До этого российская армия сообщала об освобождении населенных пунктов Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Также, по данным Минобороны, за этот период было уничтожено более 1340 украинских боевиков, один танк, 16 боевых бронированных машин, 132 единицы автомобильной техники и шесть артиллерийских орудий полевой артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, когда обратился к гражданам страны. В числе заявленных целей были названы защита населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали массированные обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, как отмечалось ранее, не принесли результатов, что и стало основанием для решения о военной поддержке республик ДНР. При этом США, страны Евросоюза и НАТО охарактеризовали происходящее как «вторжение» и начали оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вооруженные силы РФ придумывают новые способы защиты танков на СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
16 янв
Армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
14 янв
Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области
3 янв
Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
30 дек
Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
30 дек
Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
28 дек
Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
15 дек
ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
14 дек
ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
9 дек
Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
5 дек
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Офис — не значит скучно: как одеваться на работу стильно и недорого
13:57
Суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД в Коми
13:50
«Будет жить в своих учениках»: Певцов о вкладе Игоря Золотовицкого в искусство
13:43
В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом
13:34
Певицу Галину Ненашеву госпитализировали в Москве
13:25
Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником

Сейчас читают

«Поддерживался любовью людей»: Гришковец запомнил Золотовицкого полным сил
Сразу пятеро пострадавших: 88-летнюю учительницу осудили за совращение школьников
После 50 — не спад, а новый ресурс: зачем женщинам упражнения с нагрузкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026