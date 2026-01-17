Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

В операции задействовали силы подразделения группировок войск «Восток» и «Юг».
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
При этом в ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток», продвигаясь вглубь оборонительных рубежей противника, освободили Прилуки на запорожском направлении. В свою очередь, Приволье в ДНР перешло под контроль подразделений «Южной» группировки войск.
До этого российская армия сообщала об освобождении населенных пунктов Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Также, по данным Минобороны, за этот период было уничтожено более 1340 украинских боевиков, один танк, 16 боевых бронированных машин, 132 единицы автомобильной техники и шесть артиллерийских орудий полевой артиллерии.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, когда обратился к гражданам страны. В числе заявленных целей были названы защита населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали массированные обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, как отмечалось ранее, не принесли результатов, что и стало основанием для решения о военной поддержке республик ДНР. При этом США, страны Евросоюза и НАТО охарактеризовали происходящее как «вторжение» и начали оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму.
Ранее, писал 5-tv.ru, Вооруженные силы РФ придумывают новые способы защиты танков на СВО.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 янв
- Армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
- 14 янв
- Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
- 30 дек
- Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
- 30 дек
- Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
- 28 дек
- Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
- 15 дек
- ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
- 14 дек
- ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
- 9 дек
- Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
- 5 дек
- Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
Читайте также
84%
Нашли ошибку?