Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток», продвигаясь вглубь оборонительных рубежей противника, освободили Прилуки на запорожском направлении. В свою очередь, Приволье в ДНР перешло под контроль подразделений «Южной» группировки войск.

До этого российская армия сообщала об освобождении населенных пунктов Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Также, по данным Минобороны, за этот период было уничтожено более 1340 украинских боевиков, один танк, 16 боевых бронированных машин, 132 единицы автомобильной техники и шесть артиллерийских орудий полевой артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, когда обратился к гражданам страны. В числе заявленных целей были названы защита населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали массированные обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, как отмечалось ранее, не принесли результатов, что и стало основанием для решения о военной поддержке республик ДНР. При этом США, страны Евросоюза и НАТО охарактеризовали происходящее как «вторжение» и начали оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму.

