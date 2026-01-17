«Быть хорошим человеком — это профессия»: Ветров об Игоре Золотовицком

Борис Сатаров
Заслуженный артист России обладал особыми человеческими качествами.

Владислав Ветров: быть хорошим человеком — призвание Игоря Золотовицкого

Заслуженный артист России, актер и ректор Школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий, скончавшийся 14 января на 65-м году жизни, запомнился коллегам не только как профессионал, но и как человек с редкими личными качествами. Об этом 5-tv.ru заявил актер Владислав Ветров во время прощания с артистом в Москве.

По словам Ветрова, Золотовицкий обладал особым внутренним достоинством и умением оставаться человеком в любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что такие качества встречаются нечасто и требуют не меньшего труда, чем актерская профессия.

«Быть хорошим человеком — это профессия. Наряду с другими профессиями, быть таким большим, хорошим человеком, как Игорь Яковлевич, — это, наверное, призвание. Жалею, что мы не так часто виделись», — сказал Владислав Ветров.

Прощание с Игорем Золотовицким проходит 17 января в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, где собрались его коллеги, ученики, друзья и поклонники. В этот же день состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Игорь Золотовицкий окончил Школу студию МХАТ в 1983 году, с 1989 года преподавал в ней, а в 2013 году занял пост ректора. Он много лет служил на сцене МХТ имени А. П. Чехова, занимался режиссерской и педагогической деятельностью, а также снимался в кино. После отпевания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

