Мадьяр предупредил, что вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Завершить процесс и вовсе не удастся, если Киев не выполнит свои обязательства по правам венгерского меньшинства в Закарпатье.

Почему Мадьяр видит вступление Украины в ЕС долгим и сложным

Фото: www.globallookpress.com/L.Urman

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Премьер Венгрии Петер Мадьяр: вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным

Переговоры Венгрии и Украины о вступлении в Европейский союз (ЕС) начнутся 15 июня, но это будет только первый шаг в долгом и сложном пути. Соответствующее заявление в эфире национального телевидения сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Процесс может занять многие годы, отметил он, но может быть и остановлен, если Киев не выполнит свои обязательства.

Диалог, по словам Мадьяра, открывается в связи с достижением соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Это стало причиной, по которой Венгрия отклонила возражения против присоединения Украины к сообществу.

Киевский режим официально включил положения венгерско-украинского договора в свой план действий, подготовленный для вступления в ЕС. Действия будут постоянно контролироваться Европейской комиссией и Европейским советом.

«Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, то она не сможет продвинуться в процессе вступления», — пояснил Мадьяр.

Глава венгерского правительства показал на примере, сколько времени может потребоваться стране-кандидату для достижения членства в Евросоюзе: Черногория вступила в процесс в 2012 году и достигла значительного прогресса, но до сих пор не присоединилась к союзу. Стоит отметить, Мадьяр уже заявлял, что выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Также важно учесть, что предыдущее правительство Венгрии, которым руководил Виктор Орбан, выдвигало к Киеву те же требования относительно Закарпатья. С 2015 года живущие там этнические венгры ущемлены в правах, в том числе на родной язык в сфере культуры и образования. Орбан заблокировал заявление в поддержку Украины 26 июня 2025 года.

Экс-премьер своим решением обострил отношения с Киевом, а нынешний стремится сгладить углы. Мадьяр также атакует Орбана. Ранее, писал 5-tv.ru, он обвинил бывшее правительство в намерении принять много мигрантов, несмотря на публичные обещания не выполнять европейский миграционный пакт.

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