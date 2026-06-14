Силы ПВО России уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами за ночь

Атаке со стороны ВСУ подверглись Брянская, Белгородская, Курская и другие области.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили 249 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники были сбиты над 15 регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Тульскую, Калужскую, Рязанскую, Владимирскую, Ярославскую и Астраханскую области.
Помимо этого, враг предпринял попытку атаковать Республику Крым. Российские военные уничтожили все цели. Также в министерстве добавили, что этой ночью украинские беспилотники были сбиты над Азовским морем.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в посте Минобороны РФ.
Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ применяют как БПЛА, так и ракетные системы для ударов по мирным населенным пунктам.
Ранее Минобороны сообщило, что днем 13 июня над регионами РФ было сбито 109 украинских дронов. Враг направил беспилотники, в том числе и на Московский регион.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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