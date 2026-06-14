Ученые нашли способ повысить эффективность лечения агрессивного рака мозга

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 38 0

В клинических испытаниях участвовали 37 человек.

Кому поможет вирус рака мозга: как дольше прожить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Некоторые пациенты могут дольше прожить после вирусной терапии рака мозга

Исследователи из Онкологического центра имени Андерсона при Техасском университете разработали метод, позволяющий с помощью анализа крови определять, какие пациенты с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга — проживут дольше после лечения особым вирусом Delta-24-RGD (вирус, созданный в лаборатории для борьбы с раком). Об этом исследовании рассказал научный журнал Clinical Сancer Куsearch.

В издании говорится, что этот вирус нацелен на раковые клетки и уничтожает их, а анализ крови выявляет биомаркеры (измеряемые показатели в теле, которые служат сигналом о процессе в организме), указывающие на эффективность терапии уже через два месяца после введения вируса.

В ходе клинических испытаний, в которых участвовали 37 пациентов, установили, что добавление иммунотерапии с использованием интерферона-гамма (белок, который играет ключевую роль в регуляции иммунного ответа) не значительно увеличило процент долгожителей.

При этом в группе, получавшей только интерферон (белок, который разносится по всему телу и служит сигналом тревоги для здоровых клеток), наблюдалась самая длительная выживаемость.

У пациентов, которые прожили дольше, выявили повышенные уровни специфических антител и активированных CD8+ клеток (тип лимфоцитов, которые являются «солдатами» иммунной системы), что служит индикатором успешного иммунного ответа.

В журнале подчеркнули, что анализ крови может стать важным инструментом для отбора пациентов, которым дополнительные дозы вируса принесут максимальную пользу. Научное открытие поможет в адаптации лечения и повышения его эффективности в борьбе с глиобластомой.

Как ранее писал 5-tv.ru, резкий рост уровня лейкоцитов в крови может быть признаком рака крови. По словам профессора Михаила Корякина, для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии следует обращать внимание на показатель СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

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