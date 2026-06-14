Ученые нашли способ повысить эффективность лечения агрессивного рака мозга

Некоторые пациенты могут дольше прожить после вирусной терапии рака мозга

Исследователи из Онкологического центра имени Андерсона при Техасском университете разработали метод, позволяющий с помощью анализа крови определять, какие пациенты с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга — проживут дольше после лечения особым вирусом Delta-24-RGD (вирус, созданный в лаборатории для борьбы с раком). Об этом исследовании рассказал научный журнал Clinical Сancer Куsearch.

В издании говорится, что этот вирус нацелен на раковые клетки и уничтожает их, а анализ крови выявляет биомаркеры (измеряемые показатели в теле, которые служат сигналом о процессе в организме), указывающие на эффективность терапии уже через два месяца после введения вируса.

В ходе клинических испытаний, в которых участвовали 37 пациентов, установили, что добавление иммунотерапии с использованием интерферона-гамма (белок, который играет ключевую роль в регуляции иммунного ответа) не значительно увеличило процент долгожителей.

При этом в группе, получавшей только интерферон (белок, который разносится по всему телу и служит сигналом тревоги для здоровых клеток), наблюдалась самая длительная выживаемость.

У пациентов, которые прожили дольше, выявили повышенные уровни специфических антител и активированных CD8+ клеток (тип лимфоцитов, которые являются «солдатами» иммунной системы), что служит индикатором успешного иммунного ответа.

В журнале подчеркнули, что анализ крови может стать важным инструментом для отбора пациентов, которым дополнительные дозы вируса принесут максимальную пользу. Научное открытие поможет в адаптации лечения и повышения его эффективности в борьбе с глиобластомой.

Как ранее писал 5-tv.ru, резкий рост уровня лейкоцитов в крови может быть признаком рака крови. По словам профессора Михаила Корякина, для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии следует обращать внимание на показатель СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

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