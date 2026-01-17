Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских артистов с их профессиональным праздником. Послание российского лидера зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии в Национальном центре «Россия» на церемонии награждения деятелей культуры.

В этом году в России впервые отмечают День артиста, который будет теперь проходить 17 января. В тексте обращения Путин отметил, что в День артиста Россия чествует достойных представителей профессионального сообщества, которые посвятили себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству.

«Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто <…> своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение», — отмечает российский лидер.

Этот праздник приурочен ко дню рождения театрального режиссера и актера, создателя всемирно известной творческой школы Константина Станиславского. В связи с этим праздник можно назвать глубоко символичным. Путин выразил уверенность в том, что праздник пройдет на высокой творческой ноте, обретет традиции и станет заметным событием.

