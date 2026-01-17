Зеленский: задача Киева на встрече в США — рассказать о последствиях ударов РФ

Главной задачей украинской делегации на переговорах в США является доведение до американской стороны информации о последствиях российских ударов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале, обозначив ожидания от предстоящей встречи по мирному плану в Вашингтоне.

По его словам, украинские представители намерены подробно рассказать американской стороне о сформировавшейся ситуации и гуманитарных последствиях происходящего. Также Зеленский подчеркнул, что в Вашингтоне должны осознавать: среди граждан Украины растет разочарование дипломатическими механизмами завершения конфликта.

При этом глава киевского режима отметил, что надеется на продвижение по ряду документов, которые обсуждают в рамках переговорного процесса.

До этого, писал 5-tv.ru, украинская делегация прибыла в США для участия в консультациях по мирному урегулированию. Про визит сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он отметил, что вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией запланированы переговоры с американскими партнерами по деталям возможного мирного соглашения.

Ожидается, что украинские переговорщики проведут встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также министром армии США Дэном Дрисколлом.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга