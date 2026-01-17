Делегация Украины прибыла на переговоры в США

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Они встретятся со спецпредставителем Белого дома Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Буданов, Арахамия и Умеров прибыли на переговоры в США

Руководитель офиса президента Украины Кирилла Буданова*, секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамия прибыли на переговоры в США в составе украинской делегации. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

«Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией у нас важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения», — написано в публикации.

Встреча пройдет в Майами. Известно, что у делегации Незалежной запланирована встреча со спецпредставителем Белого дома Стивеном Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером и министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

Как говорила ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина, новый раунд переговоров с американцами нацелен на доработку соглашений о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен собираются провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. По информации Pais, встреча предварительно намечена на среду, 21 января. Источники уточнили, что целью переговоров станет дальнейшее обсуждение вероятных путей урегулирования украинского конфликта. Однако официальное подтверждение встречи на данный момент отсутствует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов


