Был ли невменяем? Чем грозят продавцам квартир ложные показания в суде

Мошенники придумали новую схему обмана после решения Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Юрист Князев: ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью
Ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Андрей Князев, комментируя новую схему обмана покупателей недвижимости.
После решения Верховного суда по спору народной артистки России Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры в районе московском Хамовники Полины Лурье в сети распространилась информация о новой схеме мошенников.
Согласно ей, вместо обвинений в обмане они подают иски по статье 177 Гражданского кодекса о недействительности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий.
«Человек заявлял, что он здоров, принес справку, а в последующем заявляет, что был на сделке невменяем — это как минимум, с моей точки зрения, преступление, если это будет доказано», — сказал эксперт.
Князев считает, что от продавцов недвижимости нужно требовать справку о вменяемости.
«Стоит требовать справки из психоневрологического и наркологического диспансера, заверять все у нотариуса, проявить благоразумие и осмотрительность при покупке недвижимости», — посоветовал юрист.
Князев подчеркнул, что только суд может установить недееспособность человека. При этом фемида не всегда встанет на сторону пожилого человека, добавил эксперт.
Если будет в итоге доказано, что продавец в самом начале дал ложные показания, ему может грозить уголовная ответственность.
Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит Долиной долгая непередача квартиры Лурье. Пока певица не подписывает необходимые документы из-за отъезда.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
84%
Нашли ошибку?