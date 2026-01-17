Был ли невменяем? Чем грозят продавцам квартир ложные показания в суде

Юрист Князев: ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью

Ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Андрей Князев, комментируя новую схему обмана покупателей недвижимости.

После решения Верховного суда по спору народной артистки России Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры в районе московском Хамовники Полины Лурье в сети распространилась информация о новой схеме мошенников.

Согласно ей, вместо обвинений в обмане они подают иски по статье 177 Гражданского кодекса о недействительности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий.

«Человек заявлял, что он здоров, принес справку, а в последующем заявляет, что был на сделке невменяем — это как минимум, с моей точки зрения, преступление, если это будет доказано», — сказал эксперт.

Князев считает, что от продавцов недвижимости нужно требовать справку о вменяемости.

«Стоит требовать справки из психоневрологического и наркологического диспансера, заверять все у нотариуса, проявить благоразумие и осмотрительность при покупке недвижимости», — посоветовал юрист.

Князев подчеркнул, что только суд может установить недееспособность человека. При этом фемида не всегда встанет на сторону пожилого человека, добавил эксперт.

Если будет в итоге доказано, что продавец в самом начале дал ложные показания, ему может грозить уголовная ответственность.

