Был ли невменяем? Чем грозят продавцам квартир ложные показания в суде

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 33 0

Мошенники придумали новую схему обмана после решения Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Князев: ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью

Ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Андрей Князев, комментируя новую схему обмана покупателей недвижимости.

После решения Верховного суда по спору народной артистки России Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры в районе московском Хамовники Полины Лурье в сети распространилась информация о новой схеме мошенников.

Согласно ей, вместо обвинений в обмане они подают иски по статье 177 Гражданского кодекса о недействительности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий.

«Человек заявлял, что он здоров, принес справку, а в последующем заявляет, что был на сделке невменяем — это как минимум, с моей точки зрения, преступление, если это будет доказано», — сказал эксперт.

Князев считает, что от продавцов недвижимости нужно требовать справку о вменяемости.

«Стоит требовать справки из психоневрологического и наркологического диспансера, заверять все у нотариуса, проявить благоразумие и осмотрительность при покупке недвижимости», — посоветовал юрист.

Князев подчеркнул, что только суд может установить недееспособность человека. При этом фемида не всегда встанет на сторону пожилого человека, добавил эксперт.

Если будет в итоге доказано, что продавец в самом начале дал ложные показания, ему может грозить уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит Долиной долгая непередача квартиры Лурье. Пока певица не подписывает необходимые документы из-за отъезда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:09
Был ли невменяем? Чем грозят продавцам квартир ложные показания в суде
19:53
Посол РФ назвал призыв главы Хорватии к США заняться Шпицбергеном провокацией
19:36
Самосвал «встал на дыбы» и застрял под мостом в Москве
19:20
Глохнут и не заводятся: владельцы Porsche и BMW столкнулись с проблемами
19:04
Климат в России за 50 лет потеплел почти вдвое больше, чем в среднем по миру
18:46
Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

Сейчас читают

В Москве простились с народным артистом России Игорем Золотовицким
Маск потребовал от OpenAI и Microsoft компенсацию в 134 миллиарда долларов
Изоляция опасна: как общение помогает восстанавливать здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026