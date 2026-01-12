Юрист разъяснил, чем грозит Долиной долгая непередача квартиры Лурье

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пока певица не может подписать нужные документы из-за отъезда.

Что в итоге с квартирой Ларисы Долиной — новые подробности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юрист Жорин: Лурьер вправе взыскать с Долиной компенсацию за непередачу квартиры

В случае неисполнения судебного решения о передаче квартиры в Хамовниках покупательница жилья Полина Лурье вправе взыскать компенсацию с народной артистки России Ларисы Долиной за убытки, понесенные из-за задержки. Об этом адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с Woman.ru.

По словам юриста, если будет возбуждено исполнительное производство и судебный пристав расценит действия Долиной как умышленное уклонение от исполнения решения суда, не исключена и уголовная ответственность. При этом адвокат выразил сомнение, что ситуация приведет к серьезным правовым последствиям для артистки.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина находится в отъезде и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января. По ее словам, представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями для передачи жилья.

Свириденко уточнила, что защита Лурье рассматривает возможность обращения к судебным приставам. Пока акт приема-передачи не подписан, Лурье не может въехать в квартиру.

Квартира в Хамовниках была продана в 2024 году. Позднее Долина заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников. Первоначально суд признал сделку недействительной, однако Верховный суд Российской Федерации 16 декабря 2025 года признал жилье собственностью Лурье и обязал певицу освободить квартиру.

Несмотря на просьбу съехать до 30 декабря, представители Долиной заявили, что переезд возможен не ранее 5 января из-за необходимости вывоза личных вещей.

