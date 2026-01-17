Протаранившему машину ДПС водителю Porsche в Балашихе предъявили обвинения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

При погоне он устраивал опасные маневры и пошел на таран полицейского авто.

В Балашихе мужчина протаранил автомобиль ДПС — подробности

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Следственные органы Московской области предъявили обвинения водителю автомобиля Porsche, который протаранил служебную машину ДПС в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Как пояснили в СК, 47-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав, не выполнил требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно шел на опасные маневры и протаранил полицейские автомобили, пытавшиеся заблокировать ему дорогу.

Действия фигуранта квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение имущества.

Кроме того, для поимки нарушителя полицейские применили табельное оружие. Расследование уголовного дела продолжается.

В беседе 5-tv.ru автоюрист Лев Воропаев заявил, что применение полицией оружия при задержании водителя Porsche в Балашихе может считаться законным, если действия нарушителя создавали реальную угрозу для окружающих. Эксперт также отметил, что в России сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы при задержании значительно реже, чем, например, в США, где в подобных ситуациях допускается стрельба на поражение.

