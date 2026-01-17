Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Правительство определило сроки реагирования бригад с учетом региональных особенностей.

За сколько скорая помощь должна прибывать к пациенту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ: скорая помощь должна прибывать к пациенту за 20 минут

Бригады экстренной медицинской помощи в России обязаны прибывать к пациенту не позднее чем через 20 минут после вызова. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как следует из документа, в рамках территориальных программ государственных гарантий этот показатель могут корректировать с учетом транспортной доступности, численности населения, а также климатических и географических условий отдельных регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Волгограде мужчина угнал автомобиль скорой помощи. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, наряд оперативно вышел на след угонщика, однако молодой человек игнорировал требования об остановке и пытался уйти от преследования на высокой скорости. Сначала полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем открыли огонь по колесам автомобиля, после чего машину удалось блокировать, а водителя — задержать.

Выяснилось, что угон совершил 22-летний житель Красноармейского района.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:19
Гитлеровцы под Ленинградом убили более 800 душевнобольных смертельной инъекцией
23:00
Цифровое насилие: как нейросети наносят вред женщинам
22:47
Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
22:39
У экс-губернатора Кировской области Белых в сменилось более 100 сокамерников
22:25
Аверин, Михалкова и Олешко получили получили звания народных артистов
22:07
Экс-игрока «Локомотива» Артура Шамрина нашли мертвым после исчезновения в Липецке

Сейчас читают

В Москве простились с народным артистом России Игорем Золотовицким
Ребрендинг «отеля смерти»: знаменитый клуб Ибицы меняет имидж после трагедий
Измена во благо: почему жены разрешают мужьям заводить любовниц
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026