Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

Правительство РФ: скорая помощь должна прибывать к пациенту за 20 минут

Бригады экстренной медицинской помощи в России обязаны прибывать к пациенту не позднее чем через 20 минут после вызова. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как следует из документа, в рамках территориальных программ государственных гарантий этот показатель могут корректировать с учетом транспортной доступности, численности населения, а также климатических и географических условий отдельных регионов.



Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Волгограде мужчина угнал автомобиль скорой помощи. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, наряд оперативно вышел на след угонщика, однако молодой человек игнорировал требования об остановке и пытался уйти от преследования на высокой скорости. Сначала полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем открыли огонь по колесам автомобиля, после чего машину удалось блокировать, а водителя — задержать.

Выяснилось, что угон совершил 22-летний житель Красноармейского района.

