«С передачами еле разобрался»: мужчина угнал скорую и проехался по Волгограду
Сотрудники полиции устроили за ним погоню.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мужчина угнал карету скорой помощи и проехался по Волгограду
В Волгограде сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь, чтобы остановить угонщика машины скорой помощи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«В Волгограде мои коллеги применили оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина», — говорится в сообщении.
По ее словам, наряд полиции быстро вышел на след злоумышленника, однако молодой человек игнорировал требования об остановке и пытался уйти от преследования на высокой скорости.
Волк также уточнила, что полицейские сначала сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем открыли огонь по колесам автомобиля. После этого машину удалось заблокировать, а водителя — задержать.
Установлено, что угон совершил 22-летний житель Красноармейского района. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе молодой человек пояснил, что не остановился из-за состояния алкогольного опьянения и признался, что едва справлялся с управлением.
«С передачами еле разобрался, с тормозами тем более», — заявил он.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?