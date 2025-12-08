«С передачами еле разобрался»: мужчина угнал скорую и проехался по Волгограду

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Сотрудники полиции устроили за ним погоню.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Мужчина угнал карету скорой помощи и проехался по Волгограду

В Волгограде сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь, чтобы остановить угонщика машины скорой помощи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Волгограде мои коллеги применили оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина», — говорится в сообщении.

По ее словам, наряд полиции быстро вышел на след злоумышленника, однако молодой человек игнорировал требования об остановке и пытался уйти от преследования на высокой скорости.

Волк также уточнила, что полицейские сначала сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем открыли огонь по колесам автомобиля. После этого машину удалось заблокировать, а водителя — задержать.

Установлено, что угон совершил 22-летний житель Красноармейского района. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе молодой человек пояснил, что не остановился из-за состояния алкогольного опьянения и признался, что едва справлялся с управлением.

«С передачами еле разобрался, с тормозами тем более», — заявил он.

