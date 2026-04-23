Активист с краской атаковал сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

На «принца в изгнании» напали прямо перед пресс-конференцией в США.

Война Израиля и Ирана Война в Иране

Активист с краской атаковал сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви. Нападение произошло в США прямо перед федеральной пресс-конференцией.

Пехлеви шел по улице в сопровождении соратников, когда неизвестный молодой человек плеснул ему в спину оранжевой краской. У иранца осталось густое пятно на пиджаке у затылка и левого плеча.

Охрана мгновенно обезвредила активиста, а Пехлеви пошел дальше, не слишком смутившись из-за произошедшего.

Ранее сын шаха стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса. Они позвонили Пехлеви, под видом «президента Европейской народной партии» и «советника канцлера Германии» Мерца по имени Адольф.

Поверив им, «принц в изгнании» попросил от Берлина поддержки и пообещал, что под его властью Иран станет прозападным государством, разорвав дипломатические связи с Россией. Также он уверял, что обеспечит безоговорочную поддержку киевского режима, если ему обеспечат «возвращение на престол».

Тема:
Война Израиля и Ирана
