Крепкие кости и иммунитет: какой микроэлемент особенно важен зимой

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 63 0

Как восполнить дефицит необходимого нутриента в холодное время года.

Как укрепить здоровье зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Профессор Коньков: зимой важно восполнять дефицит витамина D

Чтобы укрепить иммунитет, здоровье костей и общее самочувствие, человеку необходим Витамин D. Зимой, когда не хватает солнечного света, естественная выработка этого нутриента сокращается. О том, почему в холодное время года витамин D критически важен, сайту Газета.ру рассказал заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Если витамина D недостаточно, у человека ослабляется иммунная система, он начинает испытывать хроническую усталость. Снижается плотность костной ткани, повышается риск заболеть простудой.

Особенно чувствительны к дефициту этого микроэлемента подростки и пожилые люди. В период активного роста недостаток витамина влияет на то, как формируется скелет, зубы и мышцы. С годами же кожа утрачивает способность синтезировать этот нутриент, кости становятся хрупкими, повышается риск остеопороза, переломов и падений.

Медик рекомендует зимой потреблять больше жирной рыбы, морепродуктов, яиц и обогащенных молочных продуктов, а в случае необходимости — обратиться к врачу, чтобы он назначил добавки с витамином D.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты нужно включить в зимний рацион.

