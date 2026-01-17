Улучшают настроение и иммунитет: какие продукты нужно включить в зимний рацион

Нутрициолог Самойлова: в зимний рацион нужно включить продукты, богатые омега-3

В зимний рацион необходимо включить продукты, богатые омега-3 и витамином C. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

По словам специалиста, зимой человеческий организм особенно уязвим перед болезнями. Короткий световой день, низкие температуры и недостаток витаминов создают стресс, и иммунитет как никогда нуждается в поддержке.

«Правильное питание — один из важнейших инструментов, который поможет выдержать зимний марафон без потерь. Первое — это лосось, морская рыба. Рыба — ценный источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и мозга. Омега-3 помогают улучшить настроение, уменьшить воспаление и поддержать энергию, снижают риск возникновения депрессии», — объяснила Самойлова.

Также необходимо включить в рацион цитрусовые. Апельсины, мандарины и лимоны богаты витамином C, который поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с вирусами и инфекциями.

По словам Самойловой, зимний рацион обязательно должен включать овсянку, гречку, перловку. Они содержат медленные углеводы, обеспечивая организм энергией и чувством сытости. Кроме того, каши богаты витаминами группы B.

«Фасоль, чечевица, орехи — отличный источник растительного белка, клетчатки и железа. Бобовые поддерживают уровень гемоглобина, а орехи, например, грецкий и миндаль, содержат полезные жиры, богатые омегой-3 и витаминами, особенно витамином E, которые поддерживают и восстанавливают кожу, волосы и помогают работе сердца», — говорит нутрициолог.

Квашеная капуста, йогурт, кефир являются источниками пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунную систему.

«Чернослив, курага, финики — отличная альтернатива сладостям. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают энергию и улучшают настроение. Ягоды, например, шиповник и боярышник, содержат витамин С и антиоксиданты, которые защищают организм от инфекций», — пояснила Самойлова.

Диетолог подчеркнула, что рацион в зимнее время года должен быть разнообразным и богатым витаминами и минералами. Добавьте в него все вышеперечисленные продукты, и вы почувствуете себя энергичными, бодрыми и здоровыми. Самойлова добавила, что правильное питание — это залог здоровья и хорошего самочувствия круглый год.

