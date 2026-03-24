Лекарство от здоровья: россияне злоупотребляют витамином D

Россияне начали злоупотреблять витамином D

Россияне стали злоупотреблять витамином D. Как выяснили «Известия», по сравнению с прошлым годом продажи в аптеках заметно выросли. Притом чаще всего покупают не безобидные БАДы, а более дорогие препараты с большей дозировкой витамина.

Кроме того, почти в половине случаев их пьют без предварительных анализов и рекомендаций врача. К этому привела популярность витамина D в интернете и его репутация как «безопасного средства». Но специалисты предупреждают: бесконтрольное потребление может нарушить работу почек и сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин также предупредил об опасности переизбытка витамина С. По словам эксперта, гипервитаминоз может привести к диарее, тошноте, болезненным спазмам в животе и повышенному риску образования камней в почках, особенно у мужчин.

Специалист пояснил, что, хотя витамин С является водорастворимым, превышение его дозировки недопустимо. Организм стремится быстро избавиться от излишков, выводя их через почки, что нарушает пассаж мочи и способствует образованию оксалатовых камней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.