Каллас посоветовали не пить перед тем, как писать посты в соцсетях

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Глава дипломатии ЕС сделала неосторожное заявление.

Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать по

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кирилл Дмитриев: Каллас не стоит пить перед тем, как писать посты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии Европейского Союза (ЕС) Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в социальной сети X.

На своей странице российский чиновник иронично высказался по поводу новой публикации европейского лидера, в которой Каллас позволила себе угрожать США. Сделала она это после того, как узнала, что Америка поднимет пошлины в отношении стран ЕС из-за проводимых ими учений на фоне непрекращающихся слухов о покупке Гренландии.

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они „станут беднее“ — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — написал Дмитриев.

До этого Кая Каллас заявила, что мир находится в сложной ситуации, поэтому самое время начать прикладываться к бутылке.

Как ранее писал 5-tv.ru, глава дипломатии ЕС перепутала высокопоставленных чиновников США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
В Испании два поезда сошли с рельсов, есть погибшие
23:35
Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
23:24
«Буду повторять»: житель Петербурга рассказал о своем первом крещенском купании
23:00
«Неуправляемая» принцесса Диана: как ее прогулка по минному полю изменила мировую политику
22:42
Каллас посоветовали не пить перед тем, как писать посты в соцсетях
22:38
Президент Ирана предупредил о возможной атаке на аятоллу Али Хаменеи

Сейчас читают

В Москве и Подмосковье проходят крещенские купания — прямая трансляция
«Люди часто подводят»: мужчина собирается завести ребенка со своей ИИ-девушкой
Творчество лечит: как искусство помогает продлить жизнь и укрепить здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026