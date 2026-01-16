Кая Каллас перепутала чиновников в Германии

Глава Евродипломатии вновь в центре скандала. Кая Каллас перепутала двух важных чиновников в Германии.

На этой неделе она побывала в Берлине, где встретилась с министром обороны, а потом главой комитета Бундестага по иностранным делам. Затем Каллас опубликовала фото с последним, но назвала его почему-то министром обороны. И хотя она быстро удалила запись, конфуз все же успели заметить. Многие считают, что чиновники похожи внешне, и этим оправдывают Каллас.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Каи Каллас о необходимости начать употреблять алкоголь из-за глобальной нестабильности являются признаком глубокого психологического кризиса и профессиональной деградации.

Ранее Каллас во время неофициальной беседы с представителями Европарламента предложила коллегам «начинать выпивать», сославшись на тяжелую обстановку в мире.

