Позор на всю Европу: Кая Каллас перепутала высокопоставленных чиновников в Германии

Эфирная новость 41 0

Главу комитета Бундестага по иностранным делам глава Евродипломатии назвала министром обороны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Britta Pedersen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кая Каллас перепутала чиновников в Германии

Глава Евродипломатии вновь в центре скандала. Кая Каллас перепутала двух важных чиновников в Германии.

На этой неделе она побывала в Берлине, где встретилась с министром обороны, а потом главой комитета Бундестага по иностранным делам. Затем Каллас опубликовала фото с последним, но назвала его почему-то министром обороны. И хотя она быстро удалила запись, конфуз все же успели заметить. Многие считают, что чиновники похожи внешне, и этим оправдывают Каллас.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Каи Каллас о необходимости начать употреблять алкоголь из-за глобальной нестабильности являются признаком глубокого психологического кризиса и профессиональной деградации.

Ранее Каллас во время неофициальной беседы с представителями Европарламента предложила коллегам «начинать выпивать», сославшись на тяжелую обстановку в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Контракт с российской армией в 2025 году заключили более 422 тысяч человек
18:10
Минюст обновил реестр иноагентов
18:04
Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
17:53
Столичные коммунальщики-экстремалы вышли на уборку снега с крыши без страховки
17:45
«Это все абсурд»: как на Украине судят Юлию Тимошенко
17:38
Директора парка «Куршская коса» отправили под домашний арест на два месяца

Сейчас читают

«Это не игра»: Виктория Боня рассказала, почему ссорится с матерью
«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026