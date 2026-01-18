Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ «Технополис Москва» за 20 лет

Особой экономической зоне «Технополис Москва» исполнилось 20 лет. Об основных этапах ее становления и достижениях написал мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера MAX.

По его словам, соглашение о создании в Москве особой экономической зоны технико-внедренческого типа было подписано 18 января 2006 года между правительствами России и города. Площадка перешла под управление российской столицы с 2016 года, после чего ее территория и масштабы деятельности выросли в несколько раз.

В настоящее время «Технополис Москва» объединяет более двух миллионов квадратных метров современной промышленной, научной и деловой инфраструктуры. На ее площадках работают свыше 240 высокотехнологичных компаний, обеспечивающих свыше 30 тысяч рабочих мест.

Резиденты ОЭЗ выпускают востребованную и зачастую уникальную продукцию для нужд Москвы, российских регионов и зарубежных партнеров. Только за 2025 год здесь запустили несколько передовых производств. Так, весной начал работу высокотехнологичный роботизированный центр компании «Технорэд», что позволило существенно нарастить выпуск промышленной робототехники и повысить эффективность производственных процессов.

При этом на территории площадки «Алабушево» осенью открылось предприятие «Генериум-Некст», специализирующееся на создании инновационных лекарственных препаратов.

Кроме того, в ОЭЗ недавно стартовало производство фотонных интегральных схем — высокотехнологичных изделий, способных увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Московский центр фотоники стал первым подобным производством в России.

Совокупный объем частных и государственных инвестиций в развитие промышленности в «Технополисе Москва» приблизился к 490 миллиардам рублей. Ожидается, что к 2030 году эта сумма вырастет в 2,4 раза и достигнет 1,2 триллиона рублей.

