Оксана Самойлова заставила Джигана подписать брачный контракт

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Блогер хочет забрать все себе?

У Оксаны Самойловой и рэпера Джигана был брачный контракт

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер и модель Оксана Самойлова заставила своего мужа рэпера Дениса Устименко, более известного под псевдонимом Джиган, подписать брачный договор сразу после его выхода из больницы. Об этом сообщил StarHit.ru.

По словам друга семьи, когда Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына в 2020 году, мужчина на радостях ушел в загул. На фоне всего этого у супругов начались серьезные проблемы в отношениях. Уже тогда модель думала о разводе, однако окончательного решения так и не приняла.

Тем временем Джиган лег в рехаб. В специальном учреждении рэпер принимал сильнодействующие препараты, влияющие, как подчеркнул собеседник, на психологическое состояние. Как раз в этот период к музыканту в больницу приехала его жена, и заявила, что уходит от него. Чтобы отговорить Самойлову от развода, Джиган якобы подписал брачный договор.

«Денис был в таком состоянии, что подписал бы все, что угодно, лишь бы черная полоса в его жизни закончилась <…> Оксана увезла мужа из психушки, тут же стала угрожать разводом, подала заявление и подсунула нужные ей бумаги», — сказал приятель Джигана.

По информации инсайдера, в то время семья уже владела большим домом. Кроме того, в документах, которые подписал музыкант речь шла про небольшую московскую квартиру рэпера, а также об остальном имуществе.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова раскрыла причину развода с Джиганом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
«Никак не противоречит»: Казанова о монашеском статусе и семейной жизни
14:09
Бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили под домашний арест
13:57
Оксана Самойлова заставила Джигана подписать брачный контракт
13:51
Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ «Технополис Москва» за 20 лет
13:47
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
13:32
В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Чудо или выдумка: можно ли набрать святую воду на Крещение из-под крана

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026