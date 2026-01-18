Оксана Самойлова заставила Джигана подписать брачный контракт

Блогер и модель Оксана Самойлова заставила своего мужа рэпера Дениса Устименко, более известного под псевдонимом Джиган, подписать брачный договор сразу после его выхода из больницы. Об этом сообщил StarHit.ru.

По словам друга семьи, когда Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына в 2020 году, мужчина на радостях ушел в загул. На фоне всего этого у супругов начались серьезные проблемы в отношениях. Уже тогда модель думала о разводе, однако окончательного решения так и не приняла.

Тем временем Джиган лег в рехаб. В специальном учреждении рэпер принимал сильнодействующие препараты, влияющие, как подчеркнул собеседник, на психологическое состояние. Как раз в этот период к музыканту в больницу приехала его жена, и заявила, что уходит от него. Чтобы отговорить Самойлову от развода, Джиган якобы подписал брачный договор.

«Денис был в таком состоянии, что подписал бы все, что угодно, лишь бы черная полоса в его жизни закончилась <…> Оксана увезла мужа из психушки, тут же стала угрожать разводом, подала заявление и подсунула нужные ей бумаги», — сказал приятель Джигана.

По информации инсайдера, в то время семья уже владела большим домом. Кроме того, в документах, которые подписал музыкант речь шла про небольшую московскую квартиру рэпера, а также об остальном имуществе.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова раскрыла причину развода с Джиганом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.