В Волгоград приехал бразильский путешественник-скейтбордист

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 36 0

Марсело Силва посетил уже более 45 стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бразильский путешественник Марсело Силва приехал в Волгоград на скейтборде

Известный бразильский путешественник Марсело Силва, который путешествует на скейтборде, приехал в Волгоград. В город-герой путешественник возвращается уже третий раз.

«Привет, Волгоград! Россия очень хороша! Я из Бразилии! Где Волга?» — говорит путешественник.

Силва поделился, что путешествует по всему миру в память о своем умершем отце.

«Я начал путешествовать по миру после того, как умер мой отец. Это был 2009 год. Я отправился к столице Бразилии. Позже проехал всю страну от границы французской Гвианы до Уругвая. И затем в Африку... Посетил Австралию, Малайзию, Таиланд, Индию, Непал, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию, приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, побывал в Финляндии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Испании...» — рассказывает путешественник.

Силва посетил более 45 стран. Также он посетил много городов в России — Владивосток, Иркутск, Москву, Воронеж, Псков, Ростов, Краснодар, Сочи и многие другие. В некоторых городах России у Силвы есть друзья. Также путешественник немного разговаривает по-русски.

«Молоко, сыр, сахар, креветка, рыба. Говорю по-русски чуть-чуть. Пока, до свидания, сегодня, вчера», — перечислил путешественник слова, которые знает хорошо.

По словам Силвы, он усовершенствовал свой скейтборд специально для путешествий, заменив колеса на более продвинутые и прикрепив небольшой отсек для вещей. Также у скейтборда есть тормоз. Когда приходится подниматься в гору, то Силва берет скейтборд в руки и идет пешком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Золотое кольцо» России расширят на 49 населенных пунктов к 2027 году. Расширение маршрута будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов. Кроме того, проект станет катализатором развития для десятков малых городов, поможет создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать эти территории более комфортными для жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Две категории граждан: кому в России повысят пенсии в феврале 2026 года
20:34
В Волгоград приехал бразильский путешественник-скейтбордист
20:16
«Сломаны ребра»: подросток пострадал после конфликта на горке в Екатеринбурге
20:09
Около 600 человек приняли участие в крещенских купаниях при температуре -40 в Кемерово
19:57
Остров ресурсов: контроль над Гренландии стал главной целью Трампа
19:33
«Вызывает вопросы»: адвокат Джигана о брачном договоре с Оксаной Самойловой

Сейчас читают

Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод
Смертельный фестиваль: нити от воздушных змеев убивают людей в Индии
«Люди часто подводят»: мужчина собирается завести ребенка со своей ИИ-девушкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026