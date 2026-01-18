«Вызывает вопросы»: адвокат Джигана о брачном договоре с Оксаной Самойловой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 091 0

Рэпер подписал документ находясь в уязвимом состоянии.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Жорин: брачный договор Джигана и Самойловой возможно аннулировать

Брачный договор рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин. — Прим. ред.) и блогера Оксаны Самойловой можно признать недействительным. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат репера Сергей Жорин.

«Уже сформировались и позиции, основания для признания брачного договора недействительным по тем или иным основаниям. Есть вопросы к действительности тех документов, которые были подписаны Джиганом», — объяснил адвокат.

Дело в том, что документы были подписаны музыкантом в 2020 году по инициативе супруги, тогда Джиган переживал тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом, в том числе находясь в медучреждении. По словам Жорина, рэпер был в уязвимом состоянии. При этом о содержании документов и правовых последствиях Джиган узнал только во время бракоразводного процесса.

«Совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов. Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов», — объяснил Жорин.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Адвокат подчеркнул, что Оксана Самойлова имеет право на личное решение, однако ее действия, направленные на получение определенных прав и преимуществ в период, когда Джиган находился в уязвимом состоянии, требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Оксана Самойлова заставила Джигана подписать брачный контракт.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Две категории граждан: кому в России повысят пенсии в феврале 2026 года
20:34
В Волгоград приехал бразильский путешественник-скейтбордист
20:16
«Сломаны ребра»: подросток пострадал после конфликта на горке в Екатеринбурге
20:09
Около 600 человек приняли участие в крещенских купаниях при температуре -40 в Кемерово
19:57
Остров ресурсов: контроль над Гренландии стал главной целью Трампа
19:33
«Вызывает вопросы»: адвокат Джигана о брачном договоре с Оксаной Самойловой

Сейчас читают

Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод
Смертельный фестиваль: нити от воздушных змеев убивают людей в Индии
«Люди часто подводят»: мужчина собирается завести ребенка со своей ИИ-девушкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026