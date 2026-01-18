«Вызывает вопросы»: адвокат Джигана о брачном договоре с Оксаной Самойловой

Адвокат Жорин: брачный договор Джигана и Самойловой возможно аннулировать

Брачный договор рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин. — Прим. ред.) и блогера Оксаны Самойловой можно признать недействительным. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат репера Сергей Жорин.

«Уже сформировались и позиции, основания для признания брачного договора недействительным по тем или иным основаниям. Есть вопросы к действительности тех документов, которые были подписаны Джиганом», — объяснил адвокат.

Дело в том, что документы были подписаны музыкантом в 2020 году по инициативе супруги, тогда Джиган переживал тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом, в том числе находясь в медучреждении. По словам Жорина, рэпер был в уязвимом состоянии. При этом о содержании документов и правовых последствиях Джиган узнал только во время бракоразводного процесса.

«Совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов. Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов», — объяснил Жорин.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Адвокат подчеркнул, что Оксана Самойлова имеет право на личное решение, однако ее действия, направленные на получение определенных прав и преимуществ в период, когда Джиган находился в уязвимом состоянии, требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

