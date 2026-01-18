Около 600 человек приняли участие в крещенских купаниях при температуре -40 в Кемерово

Лилия Килячкова
Места для купаний тщательно подготовлены: обеспечено освещение, организованы парковочные места и пункты обогрева для граждан.

Фото, видео: 5-tv.ru

585 человек окунулись в прорубь в Кемерово при температуре минус 40 градусов

В Кемерово, на озере Красное, при температуре минус 40 градусов проходят крещенские купания. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Несмотря на холод, жители пришли к купелям, организованным в Кузбассе. По состоянию на 20:00 по местному времени окунулись уже 585 человек.

Места для купаний тщательно подготовлены: обеспечено освещение, организованы парковочные места и пункты обогрева для граждан.

Рядом с каждой купелью дежурят сотрудники МЧС, медики, полицейские и волонтеры.

Праздник посвящен крещению Господа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. В этот момент на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Впервые людям явлена Святая Троица в полном составе. Бог‑Отец — это голос с небес, Бог‑Сын — Иисус Христос, Бог‑Святой Дух — голубь. Крестившись, Иисус не стал Богом, а лишь открыл себя собравшимся у Иордана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что категорически нельзя делать на праздник Крещения Господня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

