В Испании два поезда сошли с рельсов, есть погибшие

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Пострадавшие могут быть заблокированы в поездных составах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова. Не менее двух человек погибли, а еще несколько пострадали при сходе поездов с рельсов в муниципалитете Адамуз. Об этом сообщила газета elPeriodico, ссылаясь на представителей гражданской гвардии.

«Минимум два человека погибли, несколько получили ранения после того, как два поезда сошли с рельсов в муниципалитете Адамуз», — говорится в материале.

При этом некоторые пострадавшие могут быть заблокированы в составах. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Таиланде поезд столкнулся со строительным краном. В результате происшествия погибли 32 человека. По информации СМИ, поезд, поезд следовал по маршруту из Бангкока в город Убон Ратчатхани. На полном ходу он протаранил строительный кран, который рухнул на пути прямо перед надвигающимся составом.

Известно, что из 99 пострадавших семеро находятся в критическом состоянии с крайне тяжелыми травмами. Еще 19 человек получили ранения средней степени тяжести, а 38 пассажиров отделались легкими ушибами и ранами. Всего в поезде находилось 195 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
В Испании два поезда сошли с рельсов, есть погибшие
23:35
Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
23:24
«Буду повторять»: житель Петербурга рассказал о своем первом крещенском купании
23:00
«Неуправляемая» принцесса Диана: как ее прогулка по минному полю изменила мировую политику
22:42
Каллас посоветовали не пить перед тем, как писать посты в соцсетях
22:38
Президент Ирана предупредил о возможной атаке на аятоллу Али Хаменеи

Сейчас читают

В Москве и Подмосковье проходят крещенские купания — прямая трансляция
«Люди часто подводят»: мужчина собирается завести ребенка со своей ИИ-девушкой
Творчество лечит: как искусство помогает продлить жизнь и укрепить здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026