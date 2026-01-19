NYT: торговая война между ЕС и США скажется на поддержке Украины

Полноценная торговая война между США и Евросоюзом может негативно отразится на возможностях Брюсселя помогать Украине. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на экспертов.

«Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки Соединенных Штатов в рамках НАТО и в войне России с Украиной», — говорится в материале.

Это главная причина, по которой европейские лидеры до сих пор проявляли такую ​​сдержанность по отношению к президенту США Дональду Трампу, сообщил источник.

Издание отмечает, что, несмотря на неопределенность возможных ответных мер со стороны Евросоюза, среди экспертов усиливается мнение о необходимости жесткого ответа Вашингтону через давление в торговой сфере.

Как отметил старший научный сотрудник исследовательского института Bruegel Якоб Функ Киркегор, у Брюсселя есть лишь два пути — либо Евросоюз вступает в торговую войну, либо его ожидают более серьезные последствия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Европарламент заморозил торговое соглашение ЕС с США. Решение было принято в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин в размере 10%, а с 1 июня они увеличатся до 25%, против ряда европейских стран. Заморозка соглашения означает, что американские товары не получат беспошлинный доступ на рынок ЕС.



До этого в Брюсселе состоялось экстренное заседание послов всех 27 стран Евросоюза. В ходе встречи обсуждался захват США Гренландии и введенных Трампом пошлин в отношении европейских стран, которые отправили военнослужащих на остров.

Совещание назначил Кипр, который на протяжении шести месяцев председательствует в Европейском союзе.

