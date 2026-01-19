Европарламент заморозил торговое соглашение ЕС и США

Анастасия Федорова
Причиной стали заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин против Европы.

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Европейский парламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения между Евросоюзом и США. Об этом сообщил глава Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, решение было принято в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин против ряда европейских стран. Заморозка соглашения означает, что американские товары не получат беспошлинный доступ на рынок ЕС.

«Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», — заявил Вебер, добавив, что таким образом США «многое потеряли».

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о планах ввести пошлины в размере 10% с возможным повышением до 25% на товары из ряда европейских государств. По его словам, меры связаны с ситуацией вокруг Гренландии.

Ожидается, что с 1 февраля 2026 года тарифы могут затронуть Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

Решение Европарламента фактически стало ответом ЕС на экономическое давление со стороны Вашингтона.

