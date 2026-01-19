Русское в моде: славянский сеттинг в играх набирает популярность у геймеров по всему миру

Новая российская игра про зомби и карантинную зону стала хитом на Западе. Уже в день релиза она достигла пика в более чем 23 тысячи одновременных игроков на платформе Steam. Причем, взрывной интерес к нашим проектам становится тенденцией, в том числе из-за славянской мифологии, которую все чаще используют разработчики. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в этом убедился.

В этой компьютерной игре главное — бдительность: на контрольно-пропускном пункте вы должны проверить здоровье выживших, выявить зараженных и отразить атаки зомби, которые пытаются прорваться через периметр. Новая российская игра сразу взорвала зарубежный рынок — 150 тысяч копий за три дня, такого старта не ожидали даже ее создатели.

«Раньше было принято — русский, английский достаточно для выхода, чтобы посмотреть, выстрелит или не выстрелит. Сейчас ситуация поменялась, есть растущие рынки, где понимают какую-то эстетику», — объяснил руководитель организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Основные рынки сейчас для наших приложений — это Китай и Южная Корея. Чэ Сон — участник российских турниров из Кореи, поклонник нашей истории.

«Знаете, люблю смотреть выступления российских артистов балета, например, из Большого театра, мне нравится музыка Чайковского, и вот я вижу подобное прямо в игре», — рассказал геймер Чэ Сон.

Классическая музыка, славянский фольклор и история, которые дают погрузиться в уникальную русскую культуру, сейчас больше всего привлекают зарубежных пользователей.

Чтобы заинтересовать игроков, производители используют узнаваемые персонажи. Например, казак Кирша — один из главных героев исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»,

Наши игры еще и наполнены традиционными мотивами. Герои из народных сказок борются со злом, в одной из игр богатырь, витязь и ведунья наводят порядок в деревне.

«Здесь вы можете видеть нашу первую деревню, которую мы назвали Кукуево, и нашего тестового персонажа, русского богатыря, которого мы называем Микулой», — объяснил руководитель игровой студии, кандидат технических наук Иван Кленов.

Игра создана при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, теперь выход на зарубежную аудиторию.

«Если ты выходишь на азиатские рынки, они попросят добавить региональные особенности, в случае гонки на грузовиках — ландшафты», — добавил генеральный директор «Навигатор игрового мира» Константин Подстрешный.

Подскажут культурные особенности и помогут решить юридические вопросы наши технопарки, кластеры, IT-институты.

«Мы готовы финансировать разработку и продвижение проекта. Нужно создать продукт и выполнить KPI по привлечению аудитории», — указал заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков.

Для наших компьютерных приложений пользователь обязательно найдется. Интерес к русской культуре у зарубежных игроков с каждым годом все больше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.