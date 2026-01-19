«Она была настоящим бойцом»: умерла 23-летний блогер Карина Штерн

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 103 0

Несмотря на тяжесть состояния, она сохраняла мужество и позитивный настрой.

Умерла 23-летний блогер Карина Штерн

Фото: Telegram/Shtern Karina | Байер Китай/rishtern

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умерла 23-летний блогер Карина Штерн

Блогер и байер, 23-летняя Карина Штерн, ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом сообщили родители девушки в беседе с изданием StarHit.ru.

Они отметили, что причиной смерти стала альвеолярная рабдомиосаркома — редкая и агрессивная опухоль, с которой Карина боролась на протяжении нескольких лет. Родные подчеркнули, что, несмотря на тяжесть состояния, она до последнего момента сохраняла мужество и старалась вдохновлять окружающих своим неиссякаемым оптимизмом.

«Она была для многих той самой искоркой, за эти три года борьбы она прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают, исполнила свои детские мечты. Но рак оказался сильнее. Она была настоящим бойцом. Дата и место прощания в Барнауле, об этом я сообщу дополнительно», — поделился отец блогера.

История болезни Карины началась три года назад. После постановки страшного диагноза она прошла десятимесячный курс интенсивного лечения, который привел к долгожданной ремиссии.

В этот период Штерн активно путешествовала, летала на параплане и строила грандиозные планы на будущее, посещая новые города России. Она открыто рассказывала о своем состоянии, иронично называя себя «раковая woman», и старалась публиковать только эстетичные и радостные кадры.

Однако в 2024 году рак вернулся, и повторное лечение уже не принесло желаемого результата.

Подписчики Карины выражают глубокие соболезнования ее семье, вспоминая ее как невероятно энергичного и независимого человека, который предпочитал созидать, а не просто ждать чуда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
Крепкие кости и иммунитет: какой микроэлемент особенно важен зимой
10:52
Судебные приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной
10:45
«В последние часы»: когда Долина передаст ключи от квартиры Лурье
10:32
В России планируют уточнить требования к земельным участкам
10:27
На стыке веры и культуры: миллионы верующих окунулись в проруби на Крещение
10:12
«Она была настоящим бойцом»: умерла 23-летний блогер Карина Штерн

Сейчас читают

В Китае зафиксировали резкий спад численности населения
От Якутии до Каспия: как в России отметили Крещение
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026