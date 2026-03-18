«Меня не тошнит»: Лерчек рассказала о самочувствии после иммунотерапии

Блогер Лерчек заявила об улучшении состояния после первого курса иммунотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала об улучшении состояния после прохождения первого курса иммунной терапии. Видео с комментарием знаменитости опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в социальных сетях.

Тренер по танцам показал, как везет свою любимую в инвалидной коляске по больнице. По его словам, у Валерии был первый курс иммунотерапии. Луис отметил, что многодетная мама хорошо перенесла процедуру.

«Кстати, меня не тошнит, все хорошо <…> Надеюсь, что дальше будет также», — сказала Чекалина.

У блогера был диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, которые поразили кости свода черепа и позвоночник. О ее заболевании стало известно в начале марта, почти сразу после рождения сына. Его отцом является аргентинский хореограф Луис Сквиччириани. Валерия Чекалина проходит лечение в государственном онкологическом центре с 11 марта.

Ранее Сквиччиарини подтвердил, что у Лерчек больше нет задолженности перед налоговыми органами. По его словам, долг в размере 176 миллионов рублей полностью погашен. Кроме того, Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о незаконном выводе средств за рубеж и отменил Лерчек меру пресечения в виде домашнего ареста.

