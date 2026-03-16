«Весь мир молится»: возлюбленный Лерчек поблагодарил суд за отмену домашнего ареста
Луис выразил надежду на скорейшее выздоровление после изменения меры пресечения.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, поблагодарил суд за решение отменить домашний арест и приостановить уголовное дело. В своем обращении Сквиччиарини подчеркнул важность поддержания здоровья Лерчек.
«Живи, моя Лера! Живи! Я всем сердцем чувствую — весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним. Ты любишь эту жизнь так, как не умеет никто другой. Именно ты научила меня ценить каждый миг и находить свет, несмотря на трудности», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.
Луис также подчеркнул, что, несмотря на трудности, Чекалина остается самым сильным человеком, которого он знает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский районный суд Москвы приостановил удовлетворил ходатайство прокурора о приостановлении дела до выздоровления подсудимой, а также заменил домашний арест на запрет определенных действий.
