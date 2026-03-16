«Весь мир молится»: возлюбленный Лерчек поблагодарил суд за отмену домашнего ареста

Луис выразил надежду на скорейшее выздоровление после изменения меры пресечения.

Луис Сквиччиарини поблагодарил суд за отмену ареста Лерчек

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, поблагодарил суд за решение отменить домашний арест и приостановить уголовное дело. В своем обращении Сквиччиарини подчеркнул важность поддержания здоровья Лерчек.

«Живи, моя Лера! Живи! Я всем сердцем чувствую — весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним. Ты любишь эту жизнь так, как не умеет никто другой. Именно ты научила меня ценить каждый миг и находить свет, несмотря на трудности», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.

Луис также подчеркнул, что, несмотря на трудности, Чекалина остается самым сильным человеком, которого он знает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский районный суд Москвы приостановил удовлетворил ходатайство прокурора о приостановлении дела до выздоровления подсудимой, а также заменил домашний арест на запрет определенных действий.

21:45
«Я очень хочу жить!» — Лерчек дала первый комментарий после освобождения
21:41
Миллионы в никуда: престижнейшая школа России собрала деньги за учебу и закрылась
21:39
Затмили всех: лучшие наряды звезд на церемонии «Оскар-2026»
21:30
В Ставрополе люди зависли вниз головой на заклинившем аттракционе
21:13
Спорт со вкусом: зачем бегуны начали взбивать масло во время тренировок
21:04
«Весь мир молится»: возлюбленный Лерчек поблагодарил суд за отмену домашнего ареста

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео