Французский телеканал впервые показал кадры ограбления Лувра

TF1: грабители Лувра разбивали стекла и выхватывали драгоценности

Злоумышленники, ограбившие Лувр, разбивали стекла и выхватывали драгоценности. Записи с камер видеонаблюдения, которые ранее оставались закрытыми, опубликовал французский телеканал TF1.

На кадрах видно, что злоумышленники варварски разбивают витрины с экспонатами и судорожно распихивают награбленное по сумкам и карманам.

Группа злоумышленников ограбила один из самых известных в мире музеев 19 октября. Грабители проникли в Галерею Аполлона, где хранятся драгоценности французских монархов. Всего злоумышленники похитили восемь предметов, стоимость которых оценивается в 102 миллиона долларов.

Вскоре после инцидента недалеко от музея обнаружили корону супруги Наполеона III, императрицы Евгении. Французские власти задействовали в расследовании более ста следователей и криминалистов.

Спустя неделю после ограбления был задержан первый подозреваемый, причастный к преступлению. Позже правоохранителям удалось установить и задержать как минимум еще четырех участников ограбления музея. Двум фигурантам предъявили обвинения в совершении ряда грабежей, за которые следуют значительные штрафы и лишение свободы до 15 лет. Однако сами драгоценности так и не были найдены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра реликвии. По данным журналистов, это помещение послужило не только складом для бесценных реликвий, но и базой для сокрытия и последующего перегона транспортных средств, задействованных в операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.