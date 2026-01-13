Французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра реликвии

Следователи идентифицировали гаражный бокс в Обервилье, который использовали как промежуточное хранилище для драгоценностей французской короны после их похищения из Лувра. Об этом сообщило издание Le Parisien.

По данным журналистов, это помещение послужило не только складом для бесценных реликвий, но и базой для сокрытия и последующего перегона транспортных средств, задействованных в операции.

Несмотря на обнаружение важной локации, сами ювелирные изделия до сих пор не найдены. Однако установление маршрута передвижения преступников дает полиции новую надежду на успех в деле, которое уже окрестили «кражей века».

В рамках расследования преступления, совершенного 19 октября 2025 года, перед судебным следователем в Париже предстали четверо подозреваемых. Среди предполагаемых участников налета числятся бывший популярный блогер и мастер мотокросса Абдулайе Н., известный под псевдонимом Doudou cross Bitume, Айед Г. по прозвищу «Алжирец», а также арбитр-любитель Слиман К.

Четвертым арестованным стал Рашид Х., имеющий криминальное прошлое. В течение недели задержанных будут допрашивать по существу дела, чтобы выяснить, где именно спрятаны сокровища и кто выступал истинным организатором кражи.

Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая ту, что банда из Обервилье могла действовать самостоятельно, без внешнего контроля со стороны профессиональных криминальных синдикатов. Это предположение вызывает серьезную обеспокоенность у властей, так как успех группы непрофессионалов наносит существенный удар по репутации французских систем безопасности.

Допросы призваны прояснить, были ли драгоценности из галереи Аполлона вывезены за пределы региона или они все еще находятся в одном из тайников внутри страны.

