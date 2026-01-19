Глюкоза обратилась с иском в суд и требует больше 300 тысяч рублей

Глюкоза хочет взыскать с продакшн-компании более 300 тысяч рублей

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная в медийном пространстве как Глюкоза, подала иск к ООО «Иллюминати Продакшн» на сумму 340,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в судебных документах, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Артистка подала исковое заявление в арбитражный суд 16 января. Уточняется, что организация «Иллюминати Продакшн» занимается деятельностью в сфере художественного творчества. Глюкоза требует от компании деньги из-за экономических споров по гражданским правоотношениям.

Подробности разбирательства пока остаются неизвестными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Глюкоза прокомментировала свое новое амплуа, в котором поклонников удивляет не только внешний вид, но и вызывающее поведение на сцене. В 2025 году певица кардинально сменила свой образ, не всем поклонникам он пришелся по вкусу. Став гостем шоу «Токсики» артистка заверила фанатов: ее танцы — лишь часть жанра. Кроме того, певица назвала свой новый эпатажный стиль сексуальным.

