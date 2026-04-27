Врач из Уфы спасла пассажиров во время рейса во Владивосток

Дарья Орлова
Обычный перелет обернулся сразу несколькими экстренными ситуациями на борту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Уфимский врач Динара Кулова оказала помощь сразу трем мужчинам, которым стало плохо во время авиарейса Уфа — Новосибирск — Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

«На рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток произошел экстренный случай, когда троим пассажирам стало плохо. Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс», — сказано в тексте Минздрава.

По данным ведомства, первым помощь понадобилась мужчине, который начал терять сознание из-за резкого снижения давления. Врач воспользовалась бортовой аптечкой и смогла стабилизировать его состояние.

Позже плохо стало еще одному пассажиру, который потерял сознание. Как выяснилось, незадолго до вылета он сдавал кровь, и организм не успел восстановиться.

Затем помощь понадобилась третьему мужчине, у которого также произошел обморок. По словам очевидцев, врач действовала быстро и уверенно.

После посадки всех троих пассажиров в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Сообщается, что угрозы их жизни нет. Пассажиры поблагодарили медика за помощь.

