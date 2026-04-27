В «Россетях» рассказали о восстановлении электроснабжения в регионах

София Головизнина

Работы ведутся в Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской, Тульской, Калужской и Рязанской областях.

Энергетики группы «Россети» восстанавливают электроснабжение потребителей в Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской, Тульской, Калужской и Рязанской областях на фоне волны непогоды. Также усиленный режим работы введен в Новгородской области, отметили в компании.

Циклон, обрушившийся на регионы, привел к массовым повреждениям линий электропередачи. В условиях мокрого снега и сильного ветра произошли обрывы проводов из-за сверхнормативных нагрузок. Зафиксированы падения веток, деревьев и иных сторонних предметов на ЛЭП, сообщили в «Россетях».

Специалисты были заблаговременно переведены на усиленный режим работы, подчеркнули в компании. Аварийно-восстановительные мероприятия начались незамедлительно.

В Ленинградской и Псковской областях, где технологические нарушения возникли днем в воскресенье, они не прекращались в течение прошедшей ночи, несмотря на сложную погодную обстановку и труднодоступность мест повреждения энергообъектов. В этих регионах удалось в минимально возможные сроки возобновить передачу электроэнергии почти 70% ранее обесточенных потребителей.

В восстановлении задействованы 753 бригады: 2 199 энергетиков и 832 единицы спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.

