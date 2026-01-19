Маленькие снайперы: в Британии детей учат стрелять из винтовок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Инициатором такой образовательной программы выступают сторонники теорий заговоров.

Фото: Instagram*/single_matt и hope_sussex_community

Daily Mail: в Британии детей учат стрелять из винтовок

В британском графстве Сассекс частное учреждение Hope Sussex обучает детей в возрасте от четырех лет стрельбе из пневматических винтовок и боевым искусствам. Об этом сообщает Daily Mail.

Основатели заведения позиционируют свой проект как автономное сообщество для помощи родителям, выбравшим домашнее обучение, однако фактически организация работает как полноценная школа. На опубликованных изданием кадрах видно, как воспитанники детсадовского возраста целятся в мишени из полноразмерного пневматического оружия.

Помимо стрельбы и единоборств, программа включает изготовление нунчаков и украшений из стреляных гильз. При этом администрация заведения на протяжении нескольких лет блокирует доступ инспекторам из управления качеством образования. Администрация школы заявляет о своем праве на независимость от государственных стандартов.

Руководство Hope Sussex придерживается радикальных взглядов, пропагандируя различные теории заговора и антипрививочные идеи. Один из основателей открыто называет свою деятельность войной с государством за умы подрастающего поколения.

По данным отчетности, еженедельно центр посещают более 40 семей. Инспекторы управления качеством образования предпринимали попытку проверить заведение еще в 2022 году, но их не пустили на территорию.

В настоящее время британский парламент рассматривает законопроект, который расширит полномочия проверяющих органов в отношении подобных нелегальных учебных площадок.

В администрации утверждают, что уроки с оружием проводятся с соблюдением всех мер безопасности, а призывы к радикальным действиям являются лишь способом политического давления на власти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

