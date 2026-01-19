Странные требования и истерики: как Дженнифер Лопес стала главной дивой Голливуда

Daily Mail: Дженнифер Лопес закрепила за собой статус капризной знаменитости

Певица Дженнифер Лопес закрепила за собой статус капризной знаменитости после серии скандалов. Эти ситуации связаны с ее необычными запросами и поведением на публичных мероприятиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что исполнительница долгие годы позиционировала себя как простую «Дженни из квартала», реальные истории из закулисья шоу-бизнеса рисуют совершенно иной портрет 56-летней знаменитости. Последним поводом для критики стало видео с красной дорожки «Золотого глобуса», где артистка проигнорировала режиссера Коула Уоллизера. Хотя сам постановщик позже встал на защиту звезды, объяснив ситуацию рабочей суетой, фанаты расценили это как очередное проявление грубости.

Список «грехов» Лопес пополнили воспоминания других селебрити и инсайдеров. Певица Данни Миноуг рассказала, что для выступления на музыкальном шоу «Вершина популярности» Дженнифер потребовала заново перекрасить ее гримерку, чтобы абсолютно все — от стен до диванов — было белым.

Также есть слухи о строгом правиле отсутствия зрительного контакта: техническому персоналу и даже водителям лимузинов запрещено смотреть звезде в глаза под угрозой увольнения.

Бывшая ведущая шоу «Точка зрения» Меган Маккейн и вовсе назвала Лопес «глубоко неприятным человеком». Она отметила, что ее свита по численности превосходит сопровождающую команду президента США.

Сама Дженнифер Лопес отрицает обвинения в звездной болезни, считая такие нападки проявлением сексизма. В интервью она поясняла, что женщинам в индустрии часто клеят ярлык «дивы», как только они добиваются успеха и начинают высказывать свое мнение.

Певица подчеркивает, что она прежде всего трудолюбивый человек и хорошая мать, а шум вокруг ее персоны — это лишь оборотная сторона популярности.

