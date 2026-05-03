Иранский нефтяной танкер обошел американскую блокаду в Ормузском проливе
Судно везет сырье стоимостью 220 миллионов долларов.
Фото: Reuters/Manon Cruz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иранский танкер сумел уйти от американских военно-морских сил, обойдя блокаду США в Ормузском проливе. Об этом сообщило издание News post со ссылкой на Al Jazeera.
Судно везет 1,9 миллиона баррелей сырой нефти стоимостью 220 миллионов долларов. Данные об обходе блокады подтверждает мониторинговый сервис TankerTrackers.com.
Танкер носит имя HUGE (в переводе с английского «Огромный». — Прим. ред.). Инцидент поставил под сомнение эффективность американской блокады.
В апреле 2026 года США перекрыли иранские порты. Ранее, обсуждая условия перемирия, Тегеран среди прочего требовал от США снятия морской блокады.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ходе атак погибли более трех тысяч человек, в том числе представители высшего руководства исламской республики. В апреле Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, затем в Пакистане прошли первые переговоры, которые не привели к результатам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 мая
- Война закончена? Почему заявление Трампа об Иране вызывает вопросы
- 3 мая
- Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану
- 3 мая
- Трамп пообещал изучить переданный Ираном план по мирному урегулированию
- 3 мая
- Lego против Голливуда: как короткие ролики стали оружием инфовойны США и Ирана
- 3 мая
- Иран передал США план урегулирования конфликта
- 2 мая
- «Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном
- 2 мая
- «Это чушь!» — Трамп отреагировал на недовольство американцев войной с Ираном
- 2 мая
- ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
- 2 мая
- Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
- 1 мая
- Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
Читайте также
62%
Нашли ошибку?