Иранский нефтяной танкер обошел американскую блокаду в Ормузском проливе

Сергей Добровинский
Судно везет сырье стоимостью 220 миллионов долларов.

Как иранский танкер миновал американскую блокаду

Иранский танкер сумел уйти от американских военно-морских сил, обойдя блокаду США в Ормузском проливе. Об этом сообщило издание News post со ссылкой на Al Jazeera.

Судно везет 1,9 миллиона баррелей сырой нефти стоимостью 220 миллионов долларов. Данные об обходе блокады подтверждает мониторинговый сервис TankerTrackers.com.

Танкер носит имя HUGE (в переводе с английского «Огромный». — Прим. ред.). Инцидент поставил под сомнение эффективность американской блокады.

В апреле 2026 года США перекрыли иранские порты. Ранее, обсуждая условия перемирия, Тегеран среди прочего требовал от США снятия морской блокады.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ходе атак погибли более трех тысяч человек, в том числе представители высшего руководства исламской республики. В апреле Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, затем в Пакистане прошли первые переговоры, которые не привели к результатам.

14:02
