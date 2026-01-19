ВСУ атаковали дронами школу в Запорожской области во время занятий

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В Каменке-Днепровской школа подверглась атаке ВСУ с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, удар был нанесен преднамеренно по гражданскому объекту, где в учебное время находились дети и сотрудники образовательного учреждения. Информация об этом была опубликована им в социальной сети МAX.

В момент атаки в здании находились 15 школьников и десять согтрудиков. Обошлось без пострадавших. В результате происшествия повреждены служебный автомобиль охраны и оконное остекление школы.

Глава региона подчеркнул, что отсутствие жертв не меняет сути произошедшего, назвав случившееся актом те ррора. Он отметил, что целью атаки был объект социального назначения, не имеющий отношения к военным задачам.

На месте работают оперативные и экстренные службы: они занимаются ликвидацией последствий удара и принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности и продолжения учебного процесса.

