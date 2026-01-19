Девять спорткомплексов построили на юго-западе Москвы с 2011 года

С 2011 года на юго-западе столицы построили современные спортивные объекты общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года на юго-западе столицы за счет городского бюджета под кураторством Департамента гражданского строительства возвели девять спортивных объектов. Это здания с ледовыми площадками, футбольными полями, бассейнами и тренажерными залами общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. В результате жители шести районов ЮЗАО получили возможность тренироваться и посещать секции в современных спорткомплексах рядом с домом», — рассказал Владимир Ефимов.

В рамках программы «Спорт Москвы» три объекта появились в Ясеневе, два спорткомплекса возвели в Южном Бутове, по одному — в Теплом Стане, Черемушках, Академическом и Северном Бутове.

«Самый крупный спорткомплекс построен в районе Ясенево на Новоясеневском проспекте, его площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. Здесь проводят тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также различные зрелищные мероприятия. Здание включает в себя две ледовые арены. Одна из них размером 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест для проведения соревнований, вторая — тренировочная. Кроме того, здесь разместили площадку с покрытием из синтетического льда, 10 хореографических и два тренажерных зала, помещение для занятий акробатикой, реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов», — отметил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

В 2025 году в Южном Бутове возвели физкультурно-оздоровительный комплекс «Максимум». Его площадь — 8,7 тысячи квадратных метров. В спорткомплексе оборудовали два бассейна, тренажерный зал, ледовое поле и раздевалки. Здесь можно заниматься хоккеем, футболом, плаванием и теннисом. Рядом находится Бутовский лесопарк, где есть спортивный сквер.