Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани

Наследство Валентино Гаравани включает замок, квартиру и яхту

Он считал красный самым лучшим цветом, который идет любой женщине, называл отвратительными вечерние платья, открывающие лодыжки, прославлял нулевые как время всеобщего признания высокой моды, «вульгарных» восьмидесятых стыдился. Он благодарил судьбу, что на протяжении всей жизни смог сохранять собственный стиль, как бы при этом ни менялись тренды индустрии, — сравнивал себя с товарным поездом, который всегда остается на одних и тех же рельсах. И не терял энтузиазма и интереса к профессии до последних дней.

На 94-м году жизни скончался легендарный модельер Валентино Клементе Людовико Гаравани, основатель всемирно известного дома моды Valentino, автор нарядов для звезд высшего света — Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, принцессы Дианы, Жаклин Кеннеди Онассис и многих других. Он воспевал женственность и элегантность, его творения были неизменно роскошными, визуально понятными и изящными. Он первым предложил мужчинам погрузиться в мир высокой моды, сделал Рим столицей haute couture и стал королем красных ковровых дорожек с первых дней существования своего бренда.

Детство и первые шаги в искусстве

Подготовка модели к показу в студии Гаравани в Риме, 1959 год. Фото: www.globallookpress.com/Mondadori Portfolio

Гаравани появился на свет 11 мая 1932 года в городе Вогере (итальянская провинция Павия) в семье электрика. Мама дала ему имя в честь легенды эпохи немого кино и секс-символа своего времени — актера Рудольфа Валентино. Мода заинтересовала его в раннем детстве, еще школьником будущий кутюрье учился мастерству у своей тети Розы и местного дизайнера Эрнестины Сальвадео. С этих пор профессиональное будущее Гаравани было предопределено.

Гаравани одевает манекен в своей первой мастерской в Риме в 1959 году. Фото: www.globallookpress.com/Mondadori Portfolio

Родители поддержали сына и нашли деньги на его обучение в Академии искусств в Милане, куда он поступил в 1949 году после окончания школы. Через год он уже учился в Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Получив образование, пытался найти работу в домах моды Жака Фата (Jacques Fath) и Кристобаля Баленсиаги (Balenciaga), но ему отказали. Трудился в качестве ассистента у модельеров Жана Дессе и Ги Лароша — оформлял витрины, участвовал в создании эскизов. В 1959 году Валентино вернулся в Италию.

Гаравани в аэропорту Чампино в Риме с моделями, 1959 год. Фото: www.globallookpress.com/Mondadori Portfolio

В Риме начинающий дизайнер сотрудничал с Эмилио Шубертом и Винченцо Фердинанди и в течение года при помощи отца и его компаньона открыл собственное ателье, зарегистрировав бренд Valentino. Модный дом расположился на одной из известнейших и старейших улиц Рима — улице моды Виа Кондотти. В то же время Гаравани встретил Джанкарло Джаметти, который на долгие годы стал его деловым партнером и генеральным директором предприятия.

Слава модного дома Valentino. Первый международный показ

Мастер с коллекцией в цвете Rosso Valentino. Фото: AP/ТАСС

Валентино быстро ворвался в мир высокой моды, хотя поначалу испытывал финансовые проблемы. Одной из его первых известных клиенток стала актриса Элизабет Тейлор. Он дебютировал со своей коллекцией Gotha во Флоренции в 1962 году на международной выставке Pitti Immagine. Это был успех. Тогда мир впервые увидел знаменитый Rosso Valentino — ярко-красный цвет, который по сей день является символом бренда. Наряды у мастера с тех пор выбирали Одри Хепберн, Марелла Аньелли и британская принцесса Маргарет.

В 1964-м Жаклин Кеннеди увидела на знакомых костюм от Valentino и была покорена — она сама выяснила имя дизайнера, чтобы заполучить подобный. Встретиться сразу им не удалось, но Гаравани отправил в Штаты своего представителя с несколькими нарядами, в основном черных, именно в них Жаклин появлялась на публике после убийства мужа — президента Джона Ф. Кеннеди. Разумеется, в ее гардеробе были не только траурные туалеты, например, в платье от Valentino в 1968-м (коллекция Collezione Bianca) она выходила замуж за греческого магната Аристотеля Онассиса.

Фотографии с этой свадьбы сделали дизайнера суперзвездой. В середине шестидесятых Валентино был одним из самых влиятельных итальянских модельеров, его бутики стали открываться в мировых модных столицах, их количество превысило тысячу. В те времена появился логотип с буквой V, который мечтают видеть на своих вещах дамы всех возрастов со всего света. В 1969-м Гаравани впервые выпустил мужскую коллекцию, в семидесятых появились аксессуары и парфюм его бренда, а в восьмидесятых — молодежные линейки, джинсы и сумки, а также форма для олимпийской сборной Италии. В девяностых маэстро создавал коллекции нижнего белья и часов.

Стиль Valentino: «Я знаю, чего хотят женщины»

Элизабет Тейлор и Валентино Гаравани. Фото: AP/ТАСС

Все просто — женщины хотят быть красивыми, и они преображаются в нарядах Гаравани, подчеркивающих изящные силуэты, обтягивающих их богатыми тканями, деталями из меха и вышивки. Валентино нередко вдохновлялся стилем 1940–1950-х годов, создавал строгие костюмы и струящиеся вечерние платья, вокруг которых парили бабочки и райские птицы. Он позволил женщинам надевать пиджак на голое тело, прикрытое лишь черным бюстгальтером, давал им почувствовать себя сексуальными и смелыми, но при этом элегантными и неприступными. Пиджаки Valentino с выразительными плечами были главным трендом восьмидесятых и регулярно возвращались на подиумы.

Мэрил Стрип и Валентино Гаравани, кадр из фильма «Дьявол носит Прада». Фото: legion-media/Splash News

Валентино вдохновлялся этническими мотивами, вписывал в фирменные силуэты принты с африканскими орнаментами, мусульманской мозаикой, русским золотым шитьем. В модный дом обращались британская принцесса Диана, королева Испании София, княгиня Монако Грейс, принцесса Швеции Мадлен, принцесса Нидерландов Максима, актрисы Николь Кидман, Джейн Фонда, Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй, Дженнифер Лопес. На показах коллекции представляли супермодели Хайди Клум, Кристен Макменами, Карла Бруни, Жизель Бундхен, Клаудия Шиффер, Надя Ауэрман, Ева Херцигова, Наоми Кэмпбелл и другие.

Кутюрье с актрисой Энн Хэтэуэй. Фото: www.globallookpress.com/x99

Гаравани продал дом Valentino итальянскому холдингу HdP в 1998 году за 300 миллионов долларов, с тех пор бренд не раз менял владельцев, а его цена доходила до 3,5 миллиарда. Сам маэстро оставался креативным директором компании до января 2008-го. Тогда же миру была показана его последняя коллекция в фирменном красном цвете.

Наследие легендарного Валентино Гаравани

Валентино с моделью Евой Херциговой. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Последнее шоу высокой моды прошло в Париже в Музее Родена 23 января 2008 года. Пост креативного директора пришел Пьерпаоло Пиччолли, с 2008 по 2016-й он работал в тандеме с Марией Грацией Кьюри. Пиччолли покинул бренд и перешел в Balenciaga в 2025-м. После ухода на покой сам кутюрье не перестал творить и создавал одежду на заказ. В 2010-м во Франции открылась выставка его эскизов и исторических фотографий известных клиентов бренда в его нарядах. Через год Гаравани и Джамметти открыли виртуальный музей, а в 2012-м труппа «Нью-Йорк сити балет» получила 30 костюмов лично от мэтра. В 2016-м Валентино в качестве дизайнера и продюсера в сотрудничестве с Римским оперным театром и кинорежиссером Софией Копполой представили оперу «Травиата».

Модельер представляет фильм «Валентино: последний император». Фото: Imago/ТАСС

Еще до выхода на пенсию модельер сыграл самого себя в эпизоде фильма «Дьявол носит Прада», посвященного модной индустрии. Кроме того, в течение двух лет до продажи Valentino Гаравани участвовал в съемках документального фильма «Валентино: последний император», автором которого стал журналист Vanity Fair и режиссер Мэтт Тирнауэр. Премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Фото: legion-media/IPA/SplashNews.com

Президент Франции Жак Ширак наградил Гаравани орденом Почетного легиона, кроме того, он является обладателем медали города Парижа — места, где он учился своему мастерству и сделал грандиозный вклад в развитие мира моды. На счету кутюрье самая престижная премия индустрии — премия Маркуса Неймана, большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», орден «За заслуги в труде» (Италия), премия Джеффри Бина «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки, орден Искусств и литературы (Франция) и именная звезда на «Аллее стиля» на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз. Мэр Рима Вальтер Велтрони обещал дизайнеру музей в его честь на улице Сан-Теодоро и говорил: «В Италии есть папа римский — и есть Валентино».

Валентино умер в своем доме в Риме в окружении близких. Похороны пройдут в итальянской столице в пятницу в одной из исторических базилик.

Похороны пройдут в итальянской столице в пятницу в одной из исторических базилик.

