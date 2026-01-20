Любовь через океан: романтическое путешествие яхтсмена из США обернулось приговором суда

Таможенники обнаружили на борту его судна оружие и боеприпасы при проверке в порту Сочи.

Гражданина США осудили за незаконный ввоз оружия через порт Сочи

Морское романтическое путешествие в Россию для американца обернулось тюремным сроком. Сегодня в Краснодарском крае к пяти годам колонии за незаконную перевозку оружия приговорен Чарльз Уэйн Зиммерман.

На своей яхте он почти год добирался из США в Казань к возлюбленной, с которой познакомился в интернете. По пути он останавливался в Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции. Но только в порту Сочи таможенники обнаружили на борту огнестрельное оружие и боеприпасы. Американец пытался оправдаться тем, что это для самообороны. Но незнание российских законов не освободило его от ответственности.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Волгоград приехал бразильский путешественник-скейтбордист. В город-герой путешественник возвращается уже третий раз. Силва поделился, что путешествует по всему миру в память о своем умершем отце.

Он посетил более 45 стран. Также он посетил много городов в России — Владивосток, Иркутск, Москву, Воронеж, Псков, Ростов, Краснодар, Сочи и многие другие. В некоторых городах России у Силвы есть друзья. Также путешественник немного разговаривает по-русски.

