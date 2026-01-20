Любовь через океан: романтическое путешествие яхтсмена из США обернулось приговором суда

Гражданина США осудили за незаконный ввоз оружия через порт Сочи

Морское романтическое путешествие в Россию для американца обернулось тюремным сроком. Сегодня в Краснодарском крае к пяти годам колонии за незаконную перевозку оружия приговорен Чарльз Уэйн Зиммерман.

На своей яхте он почти год добирался из США в Казань к возлюбленной, с которой познакомился в интернете. По пути он останавливался в Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции. Но только в порту Сочи таможенники обнаружили на борту огнестрельное оружие и боеприпасы. Американец пытался оправдаться тем, что это для самообороны. Но незнание российских законов не освободило его от ответственности.

