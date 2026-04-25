«Уже третья»: Дима Билан рассказал о своей жизни под прессингом из-за ипотеки

Дима Билан рассказал, что живет под прессингом из-за третьей по счету ипотеки

Заслуженный артист России Дима Билан признался, что не привык брать кредиты, но берет… А из-за ипотеки, уже третьей по счету, певец живет «под прессингом». Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на музыкальной премии «Виктория».

«Немножко, можно сказать, научился жить с ипотекой. Я даже не мог запомнить это название. Я все время называл это ссудой. И мое сознание никак не принимало слово ипотека или там долг какой-то, потому что как бы я долги особо никогда не брал. Но я их возвращаю, естественно. Это уже третья ипотека. Так что я научился жить под этим прессингом, знаете ли... каждый человек поймет», — отметил певец.

До этого стало известно, что Билан купил новый дом. По словам артиста, приобретенная жилплощадь стала для него важным и вдохновляющим пространством. Певец выбрал жилье с необычной архитектурой, избегая стандартных решений. Ему было важно, чтобы в доме не было типичной «квадратной» планировки.

Артист отметил, что ради покупки ему пришлось продать два других дома и оформить ипотеку. При этом он считает, что результат оправдал вложения. В доме, как пояснял певец, есть все необходимое для восстановления после работы — бассейн, живописный вид и близость к воде.

