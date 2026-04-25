Врач из Уфы спасла трех пассажиров самолета

Врач из Башкирии трижды за один полет оказывала экстренную помощь пассажирам рейса Уфа — Новосибирск — Владивосток. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения (Минздраве).

Заместитель главврача Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова Динара Кулова направлялась на Дальневосточный конгресс. Во время полета бортпроводники объявили, что нужна помощь медика. Сначала вмешательство потребовалась мужчине, у которого резко упало давление и началось головокружение. Врач стабилизировала его состояние.

Затем другой пассажир потерял сознание. Выяснилось, что перед вылетом он сдавал кровь в качестве донора. Пока Кулова помогала ему, в обморок упал третий мужчина.

«Несмотря на сложные обстоятельства, она (Динара Кулова. — Прим. ред.) действовала быстро и уверенно, следуя всем инструкциям», — сообщили в ведомстве.

Медику удалось привести в чувства всех троих мужчин. После приземления их передали наземной бригаде скорой помощи. Сейчас жизням пациентов ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тем, у кого есть хронические заболевания, следует заранее готовиться к перелетам, особенно длительностью более четырех часов. Рекомендуется использовать компрессионный трикотаж и при необходимости проконсультироваться с врачом о приеме антикоагулянтов. Кроме того, важно периодически вставать, разминать мышцы и пить достаточно жидкости.

