Суд рассмотрит иск Лерчек к экс-стилисту на 2,4 миллиона рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала в суд иск к бывшему стилисту Эльвире Янковской на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Продавала мне контрафактные вещи под видом оригинальных, а также использовала мое имя для получения различных привилегий. Янковская являлась моим стилистом на постоянной основе: подбирала мне образы, искала и покупала мне одежду, мы ходили по магазинам», — отмечается в показаниях Чекалиной.

При этом Янковская, по словам истицы, ссылалась на зарубежного байера, контакты которого не раскрывала.

Чекалина отметила, что периодически сомневалась в качестве отдельных вещей, однако продолжала доверять стилисту, считая ее близким человеком. Подозрения усилились после появления предметов с явными дефектами — в частности, сумки с неровными швами и платья, отсутствующего в официальных коллекциях бренда. В результате проверка подтвердила, что ряд изделий не является оригинальной продукцией.

Дополнительно блогер инициировала независимую экспертизу всех приобретенных через Янковскую вещей. По ее утверждению, стилист также использовала знакомство с ней для получения скидок в салонах и доступа к мероприятиям.

Сторона защиты попросила суд временно не рассматривать иск, ссылаясь на расхождения в суммах требований. Адвокат подчеркнул, что часть предметов была утрачена в ходе следствия, и их подлинность не установлена, в связи с чем Янковская не может нести за них ответственность.

По версии следствия, обвиняемая в течение полутора лет реализовывала клиентам товары известных брендов по сниженной цене. Следствие считает, что закупки осуществлялись на столичных рынках и в торговых центрах.

