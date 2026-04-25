Скрытая угроза: как неправильное дыхание разрушает здоровье людей

The Guardian: неправильное дыхание пагубно сказывается на здоровье людей

Нарушения дыхательного паттерна могут возникать у абсолютно здоровых людей и приводить к серьезным проблемам с самочувствием. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор респираторной медицины Манчестерского университета Стивен Фаулер пояснил, что дисфункциональное дыхание, также известное как расстройство дыхательного поведения, проявляется в виде одышки или затрудненного дыхания.

При этом подобные симптомы часто возникают вне контекста каких-либо заболеваний. Однако при таких диагнозах, как астма, чувство нехватки воздуха может быть невыносимым.

По данным специалистов, около 12% взрослого населения страдают от неправильного дыхания. Оно выражается в постоянной гипервентиляции, дыхании через рот или чрезмерно поверхностных вдохах.

Доктор Хуанита Мора из Американской ассоциации легких отметил, что правильный процесс должен быть медленным, тихим и осуществляться через нос.

Для проверки своего состояния она советует положить одну руку на грудь, а другую на живот. При вдохе должен подниматься именно живот, что свидетельствует о работе диафрагмы.

Ошибочные привычки, такие как задействование плеч при вдохе, могут вызвать мышечное напряжение и усталость.

Последствия таких нарушений весьма обширны: от бессонницы и хронической усталости до депрессии и панических атак.

Неправильный баланс кислорода и углекислого газа в крови заставляет мозг подавать сигналы о еще более частом дыхании, создавая замкнутый круг тревоги.

Специалисты рекомендуют осознанно замедлять ритм вдохов и выдохов, чтобы успокоить нервную систему.

В лечении помогают дыхательная гимнастика, контроль за положением языка и специальные устройства, измеряющие уровень выброса углекислого газа. Это позволяет восстановить естественные циклы организма.

