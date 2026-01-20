Суд приговорил бывшего мэра Владимира к 8 годам колонии

Дмитрий Наумов признан виновным в создании коррупционной схемы в сфере похоронных услуг.

Бывшему мэру Владимира сегодня вынесли приговор за взятки от похоронных агентов. Дмитрий Наумов проведет в колонии ближайшие восемь лет, а также заплатит штраф в 11 миллионов рублей.

Следователи доказали, что, находясь в кресле градоначальника, Наумов фактически дал монополизировать предпринимателям рынок ритуальных услуг. Все должности в регионе, которые так или иначе имели отношение к похоронному делу, заняли сотрудники одной фирмы. И сделано это было не бесплатно, за каждое такое назначение мэр получал откат. И на суде он полностью признал свою вину.

Ранее, писал 5-tv.ru, генпрокурор Александр Гуцан заявил о планах усовершенствовать борьбу с коррупцией в России. Большой объем работы предстоит в сфере конфискации денег и имущества, полученных чиновниками преступным путем. Кроме того, по словам Гуцана, роль прокуратуры значительно выросла в условиях глобальных изменений мироустройства, беспрецедентных вызовов и усложнения общественных отношений.

