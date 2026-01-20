В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 103 0

Прежде представители сферы высказывали опасения, что значительное преобразование модели отдыха может привести к потере туристов из России.

В Турции могут изменить систему «все включено» в отелях

Фото: www.globallookpress.com/Türkiye Hotel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Турции обсуждают с представителями туристического сектора предложения по изменению некоторых элементов системы «все включено» в курортных отелях. Об этом журналистам РИА Новости рассказали сотрудники турецких руководящих структур.

По информации источников, соответствующие инициативы поступили и от государственных органов, и от владельцев частного бизнеса. Подчеркивается, что нововведения предполагают не отказ от существующей и пользующейся популярностью системы, а только корректировку ее отдельных деталей.

«Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения», — сообщил собеседник агентства.

Прежде в рамках соответствующих дискуссий турецкие отельеры находили аргументы и за, и против системы «все включено». Одни заявляли, что ее существование привело к отсутствию интереса туристов к изучению страны. Люди не выходят из гостиниц, постоянно едят, что, ко всему прочему, вредит их здоровью. Другие подчеркивали, что отказ от формата «все включено» приведет к потере большинства гостей из России.

Звучали, в том числе, предложения перейти к системе выбора только нужных опций на время отдыха. Такие варианты уже существуют, например, гостиницы «без алкоголя». Часть представителей сферы выступает против любых изменений из страха лишиться туристов и оказаться в невыгодном положении из-за высокой конкуренции. По мнению экспертов, зачастую именно «все включено» — определяющее условие выбора.

Ранее 5-tv.ru выяснял, на каком месте в рейтинге «сильных» паспортов находится Россия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
Без паники: как действовать при заморозке банковского перевода
4:50
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
4:29
В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях
4:08
Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
3:47
Додон назвал выход Кишинева из СНГ противоречащим интересам молдаван
3:26
Правительство Венгрии планирует продолжать сотрудничество с Россией

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Я же мужчина»: актер Дмитрий Ендальцев о поисках личного счастья
«Сделал красный цвет своей визитной карточкой»: Влад Лисовец о смерти Валентино Гаравани
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026