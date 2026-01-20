Грабеж на охраняемом объекте: с военной базы Британии вывезли 55 тонн медного кабеля

Эфирная новость

Злоумышленники беспрепятственно заехали на территорию, представившись сотрудникам подрядной организации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Arnold; 5-tv.ru

С военной базы в Великобритании похитили более 55 тонн медного кабеля

Пока в европейских штабах рассуждают о стратегиях и угрозах, с реальной безопасностью, как выясняется, все не так гладко. В Великобритании неизвестные вывезли более 55 тонн медного кабеля прямо с военной базы. Причем подошли к делу основательно: привезли грузовик и строительный кран.

Добычей стала медь на 400 тысяч фунтов стерлингов — примерно 41 миллион рублей. Злоумышленники просто прорезали дыру в заборе, заехали внутрь, а сотрудникам на месте объяснили, что прибыли через главные ворота. И, что удивительно, им поверили. Но самое нелепое, что именно на этой базе размещаются подразделения британской военной разведки, которая претендует на успешное противостояние угрозам со стороны России, Ирана и Китая.

Ранее, писал 5-tv.ru, двое злоумышленников похитили золотое кольцо Наполеона Бонапарта 18 карат (750-я проба) с пятью бриллиантами из музея, устроенном на месте последней резиденции императора, в Бельгии. Мужчинам удалось похитить не только кольцо знаменитого императора, но и множество золотых и серебряных монет наполеоновской эпохи. Отмечается, что рыночная стоимость всех этих предметов значительно ниже их исторической ценности, так как они представляют собой уникальное наследие, связанное с европейской историей.

