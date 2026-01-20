Грабеж на охраняемом объекте: с военной базы Британии вывезли 55 тонн медного кабеля

С военной базы в Великобритании похитили более 55 тонн медного кабеля

Пока в европейских штабах рассуждают о стратегиях и угрозах, с реальной безопасностью, как выясняется, все не так гладко. В Великобритании неизвестные вывезли более 55 тонн медного кабеля прямо с военной базы. Причем подошли к делу основательно: привезли грузовик и строительный кран.

Добычей стала медь на 400 тысяч фунтов стерлингов — примерно 41 миллион рублей. Злоумышленники просто прорезали дыру в заборе, заехали внутрь, а сотрудникам на месте объяснили, что прибыли через главные ворота. И, что удивительно, им поверили. Но самое нелепое, что именно на этой базе размещаются подразделения британской военной разведки, которая претендует на успешное противостояние угрозам со стороны России, Ирана и Китая.

